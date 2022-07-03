俄罹癌科學家被控叛國 從醫院轉送監獄後死亡

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）俄羅斯科學家柯爾克（Dmitry Kolker）罹患晚期胰臟癌，上週仍因涉嫌叛國在西伯利亞（Siberia）被捕後送往首都莫斯科，律師今天告訴路透社，柯爾克已經過世。

律師費杜洛夫（Alexander Fedulov）說，柯爾克被帶到莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）監獄，於昨天逝世，「明天我們會就拘留他提出申訴」。

柯爾克的家人上週表示，柯爾克原本在新西伯利亞市（Novosibirsk）醫院，須以導管餵食，仍被聯邦安全局（FSB）人員匆匆送上飛機帶往莫斯科。

柯爾克是物理與數學博士，家人說他被控與中國安全單位合作，同時主張他是清白的。柯爾克曾赴中國做科學講座。

塔斯社（TASS）昨天報導，俄國在新西伯利亞拘留第2名涉嫌叛國的科學家，目前還不清楚兩起案件是否相關。

近年已有數名俄國科學家被控把敏感材料交給外國人，因而遭到逮捕、面臨叛國指控。批評克里姆林宮的人說，當局抓人常是基於無根據的妄想。

叛國罪最高可處20年徒刑。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110703