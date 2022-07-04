剛果宣布最近一波伊波拉疫情結束 5名病人死亡

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（中央社剛果布拉薩市4日綜合外電報導）世界衛生組織表示，剛果民主共和國（DRC）在西北部出現新的伊波拉病毒（Ebola）病例兩個多月後，今天宣布這波疫情已經結束。

剛果衛生當局4月23日在西北部赤道省（Equateur）首府姆班達卡（Mbandaka）宣布，當地爆發新的伊波拉疫情。

世界衛生組織（WHO）今天表示，總計有4個確診病例和1個疑似病例，5名病人全部死亡。2020年6月至11月當地爆發的前一次疫情，奪去55人的生命。

WHO非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）發布聲明稱，當局反應迅速，在疫情爆發4天後展開疫苗接種工作，限制了伊波拉病毒傳播。

伊波拉病毒是一種相當致命的出血熱病毒，1976年首次在非洲中部出現，以剛果（當時國名為「薩伊」，Zaire）境內的伊波拉河命名。

伊波拉病毒透過體液傳播，主要症狀是發燒、嘔吐、出血和腹瀉。WHO稱，剛果最近這次爆發是自1976年以來第14次，而2018年至今發生過6次疫情。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110704