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義大利乾旱情況惡化 北部5區進入緊急狀態

2022/7/5 15:03（7/5 15:22 更新）
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義大利波河河谷近幾周乾旱情況惡化，羅馬當局7月4日宣布義北5個地區進入緊急狀態。圖為6月28日義大利倫巴底乾涸的河床。（安納杜魯新聞社）
義大利波河河谷近幾周乾旱情況惡化，羅馬當局7月4日宣布義北5個地區進入緊急狀態。圖為6月28日義大利倫巴底乾涸的河床。（安納杜魯新聞社）
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（中央社羅馬4日綜合外電報導）鑒於義大利波河河谷（Po Valley）近幾周乾旱情況惡化，羅馬當局今天宣布義北5個地區進入緊急狀態，並設置緊急基金。

法新社報導，義大利內閣批准福留里-威尼斯（Friuli-Venezia）、福留里-羅馬那（Friuli-Romagna）、倫巴底（Lombardy）、比第蒙（Piedmont）、威尼托（Veneto）這5個地區的緊急狀態令，並持續實施至年底。義大利政府同時在聲明中宣布一筆3650萬歐元（約新台幣11.3億元）基金來協助災民。

義大利正面臨異常早的熱浪以及不充沛的雨量，尤其是北部農業區波河河谷，當地這段時間所經歷的乾旱堪稱70年之最。

而緊急狀態令將提供「特別手段及權力」來協助保障公共安全、補償損失，並尋求保障當地民眾有著正常的生活條件。

義大利最大農業工會「農牧協會」（Coldiretti）表示，乾旱威脅全國3成的農業生產以及波河河谷這個生產帕馬火腿（Parma）地區的半數農場。

馬焦雷湖（Lake Maggiore）與加爾達湖（Lake Garda）這個時節的水位同樣低於正常值；而更南邊、流經羅馬的台伯河（Tiber River）水位同樣下滑。

波河相當於義大利半島最大水庫，其中大部分被拿來當作農業用水。

近幾日來，已有多個市政府宣布限水。

25萬人居住的維洛納市（Verona）開始配給飲用水；米蘭（Milan）則宣布關閉裝飾性噴泉。

乾旱的另一後果是水力發電廠的發電量暴跌。

大多位於義大利北部山區的水力發電廠，發電量約占全國能源總量的近2成。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：蔡佳敏）1110705

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