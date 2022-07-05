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消費者捏緊荷包 英聖斯伯利超市季銷售額下滑4%

2022/7/5 16:56
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）民眾對一般物品需求減退，英國連鎖超市聖斯伯利（Sainsbury's）回報上季銷售額下滑4%。聖斯伯利並警告，今年消費者身上的財務壓力「只會愈來愈惡化」。

路透社報導，隨著通膨飆升，消費者捏緊荷包，英國第二大連鎖超市聖斯伯利在截至6月25日的16週內，食品雜貨類銷售額下滑2.4%，非食品類商品則下滑11.2%。

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銷售額下滑情形一如先前預測。英國連鎖超市龍頭特易購（Tesco）在6月就警告，消費者的消費力減退，並傾向購買更便宜的商品。特易購的銷售額下滑1.5%，另一家連鎖超市莫里森（Morrisons）下滑6.4%。

英國通膨達到40年來新高，5月份消費者物價指數年增率9.1%，更朝向兩位數邁進，然而薪水上漲幅度卻追不上物價。根據若干預測，食品價格通膨預估在今年夏天飆升15%，並在明年初達到20%。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110705

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英國5月通膨年率9.1% 創40年來新高英國食品通膨率創逾10年新高 平價超市逆勢成長薪資跟不上物價 英國去年12月通膨率達近30年新高
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