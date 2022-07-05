越南迴避譴責俄烏戰爭 俄國外長到訪引關注

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（中央社記者陳家倫河內5日專電）應越南外交部長裴青山邀請，俄羅斯外交部長拉夫羅夫於今、明兩天到訪越南。俄烏戰爭迄今已逾百日，越南仍未公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，拉夫羅夫此次訪越備受外界關注。

越南外交部聲明表示，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5日起到訪越南兩天，這次訪問是應越南外長裴青山（Bui Thanh Son）的邀請。

根據越南外交部所提供的行程，拉夫羅夫5日飛抵河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），6日上午將與裴青山舉行雙邊會談，下午接著與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）會見。

越南官媒越通社（VNA）報導，拉夫羅夫此行時值越南與俄國建立全面戰略夥伴關係10週年。

報導表示，越俄兩國外長3月曾就烏克蘭局勢進行電話會談，拉夫羅夫高度評價越南對區域與世界的和平穩定和合作發展所扮演的角色及貢獻，並承諾將盡最大努力支持越南公民從烏克蘭安全撤離。

儘管受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，越俄雙邊經貿合作仍然維持正成長，2021年雙邊貿易額增至71億美元、年增逾25%。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南與俄國的關係可以追溯到蘇聯時期，雙方在1950年建交。越南與俄國在2001年成為戰略夥伴關係，2012年進一步提升為全面戰略夥伴關係。

俄國在越南有151項計畫，總投資額超過9.5億美元。

路透社報導，俄國是越南最大的武器供應國，俄國的企業也參與數個越南的重要能源計畫。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭，並稱這是「特殊軍事行動」，越南迄今仍未公開譴責俄國。

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此外，聯合國大會4月7日針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果以93票贊成、24票反對、58票棄權通過。越南當時反對這項決議。

越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）去年11月29日至12月2日出訪俄羅斯，當時還與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）共同發表「關於2030年全面戰略夥伴關係願景聯合聲明」，以期在各領域合作。（編輯：陳惠珍）1110705