中國清零阻邊貿 越南對中陸路出口銳減87%

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）受到中國緊縮的COVID-19防疫政策影響，越中邊界口岸一度壅塞大亂，越南與中國的陸路貿易今年前4個月遭到重挫，越南透過陸路對中國出口額年減87%。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，根據越南海關數據，越南企業今年前4個月透過陸路出口至中國的商品總額只有5.09億美元、年減87%。至於從中國陸路出口至越南的商品總額則為36.4億美元、年減52.5%。

越南工商部表示，中國的「清零」策略與緊縮的跨境流動管制對貿易造成巨大影響。跨境貿易的運輸、物流基礎建設不足讓情況更為惡化。

儘管越南老街省（Lao Cai）、諒山省（Lang Son）的主要邊界口岸都已經恢復貿易，然而清關的速度尚未回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準。

越南工商部警告，如果不採取措施，邊界壅塞的程度將進一步升高。

中國是越南最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易額達1660億美元。越中陸路貿易額為420億美元，其中越南的出口額占37%。農產品與電子零件是越南出口中國的主要商品。（編輯：韋樞）1110707