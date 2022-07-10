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安倍晉三遇刺陰影下 日本參議院選舉登場

2022/7/10 08:49（7/10 09:09 更新）
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三為候選人站台助選卻不幸遭暗殺兩天後，日本參議院選舉今天開始投票。

安倍所屬的執政黨自由民主黨料將擴大其多數席次的優勢，參院選舉雖因安倍遇刺蒙上陰影，但首相岸田文雄與其他政界人士堅稱，這場震驚世界的刺殺案不會打斷民主進程。

岸田昨天在全國各地輔選時表示：「我們決不能讓暴力壓制選舉期間的言論，這是民主的基礎。」

岸田也抽空前往安倍東京寓所致哀。安倍遺體昨天下午從奈良縣醫院運抵自宅。

8日發生的暗殺事件讓日本舉國震撼，也震驚全世界，甚至連中國和韓國等有時與鷹派安倍關係緊張的國家也紛表同情。

被控刺殺的41歲男子山上徹也告訴調查人員，針對安倍是因為認為安倍與某宗教組織有關。

山上徹也開槍時，安倍正在奈良為自民黨候選人站台助選。警方昨天承認維安出了「問題」。

今天的參議院選舉預料會讓自民黨權力更加鞏固，讓岸田更有機會迎接「黃金三年」，這段期間岸田將不再面臨選舉。

但岸田正面臨巨大的政策阻力，包括物價上漲和能源短缺問題，尤其是在日本剛經歷一場導致供電吃緊的初夏熱浪之後。

投票將在今天晚間8時（台北時間晚間7時）結束，日本媒體預計會立即發布結果。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110710

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