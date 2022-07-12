獨自開上高乘載車道挨罰 美孕婦：胎兒也算一人

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（中央社達拉斯11日綜合外電報導）美國德州一名孕婦兩週前駕車行駛在達拉斯一處高乘載車道時，遭員警臨檢開單，警方表示車內似乎只有她一人，但她說自己已懷孕34週，肚子裡的寶寶應算作第2人。

根據規定，每輛車上至少要有2人才能行駛在高乘載車道（HOV）上。

波托尼（Brandy Bottone）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「他問我，『車上還有其他人嗎？』然後探頭看向車內。我說『有啊』，他問我『人在哪？』我指著我的肚子說，『在這裡』。」

但警方並不同意這番說法。「他說，『按照規定，駕駛之外還要有另一名乘客，所以這不算數』。我有點震驚，但我想，『好吧，基於所發生的一切，我並不想在這裡採取什麼強硬的政治立場，但你知道那是個嬰兒嗎？』」

在「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）率先報導此事前幾天，美國最高法院裁定聯邦憲法並未賦予女性墮胎的權利，是否允許墮胎應由各州自行決定。如同其他由保守派官員領導的州，德州一直在推動限制墮胎措施，並在刑法中將胎兒或未出生的嬰兒定義為「人」。

這項決定可能對醫療保健和生育問題產生重大影響，包括進行俗稱試管嬰兒的體外人工受精（IVF）和替流產及子宮外孕婦女提供治療等。前洛杉磯郡檢察官庫姆斯（Loni Coombs）說，波托尼的經歷也預示了未來與胎兒人格地位相關的法律糾紛。

她說：「如果我們說胎兒是一個人，法庭上將出現有關作為一個人應該享有的許多其他權利訴訟，例如，我的胎兒是否有資格獲得稅收減免？我的胎兒是否有資格獲得公民身分？我的胎兒有資格獲得子女撫養費嗎？這些都是即將出現且可能向法庭提出訴訟的問題。」

她還說，可惜的是，波托尼的說法並未說服在場的警察。

波托尼說，警方不理會她的說詞，照樣開了罰單，還告訴她，「說真的，如果妳要打官司，我敢肯定打不成」。

波托尼受訪時說，這讓她非常氣憤，她的說法不僅遭到駁回，連討論的空間都沒有，還得浪費時間，為一張她認為根本不應該收到的罰單進行申訴。至於最高法院上個月的裁定，波托尼並未發表看法。

達拉斯郡警長和德州交通廳未立即回應置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110712