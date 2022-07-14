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美俄亥俄10歲女童遭性侵被迫跨州墮胎 再掀論辯

2022/7/14 11:49
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國俄亥俄州媒體今天報導，俄州警方證實1名10歲的性侵受害者跨越州界前往印第安納州終止妊娠，在最高法院先前推翻墮胎權的憲法保障後，此案引起廣泛關注。

拜登總統最近簽署保護婦女取得墮胎與避孕機會的行政命令時，提及這名女孩前往鄰近印第安納州接受醫療程序的苦難。

美國最高法院上月推翻數十年來憲法對墮胎權的保障後，俄州禁止懷孕6週以上墮胎的觸發法生效，性侵或亂倫也不例外。

10歲女童案令人震驚，保守派媒體和俄州檢察長對此事真實性表示懷疑。

但據「哥倫布郵訊報」（Columbus Dispatch）報導，俄州哥倫布市（Columbus）警探亨恩（Jeffrey Huhn）今天在法庭作證時說，這名身分未獲披露的女童6月30日在印第安納波利斯（Indianapolis）接受墮胎手術。

據報導，亨恩作證表示，昨天被警方逮捕的1名男子向警方供稱他性侵這名女童。

俄州富蘭克林郡（Franklin County）法庭文件證實，27歲的希溫特斯（Gerson Fuentes）今天因涉及性侵13歲以下兒童罪名遭到傳訊。

「印第安納波利斯明星報」（Indianapolis Star）率先報導10歲女童的消息，引起國際社會關注，也成為美國極度對立的墮胎權議題的引爆點。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110714

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