堪薩斯市聯邦準備銀行總裁：Fed應注意勿升息太快

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國堪薩斯市聯邦準備銀行（Kansas City Fed）總裁喬治今天表示，冷卻需求並控制高通膨需要調高利率來幫忙，但聯邦準備理事會（Fed、美國央行）必須注意別升息過快。

堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）警告，升息過快可能「令人不安」。

聯準會制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）上月宣布近30年最大幅度升息，喬治不同意此一決定，較支持較小幅的升息。

她在密蘇里州的會議上指出：「過快調整利率會增加過度轉向的可能性。」

喬治表示：「溝通利率走向，可能比多快達成目標更加重要。」

面對40多年來最嚴重的通膨，聯準會3月開始將利率從零上調，6月升息3碼，同時暗示本月可能再次進行類似升息。

包括聯準會理事華勒（Christopher Waller）在內的官員表示，聯邦公開市場委員會應迅速提高利率，今年稍晚再重新評估。

喬治表示，她支持聯準會必須迅速採取行動的觀點，但「重大且突然的變化可能令人不安」。

「這已是家庭和企業要適應的歷史快速升息步伐，更驟然的利率變化可能對經濟或金融市場帶來壓力。」

此外，鑑於經濟會如何反應的不確定性，「現在還不確定利率需要調到多高才能降低通膨」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110712