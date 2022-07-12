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憂臉書審查墮胎貼文 美國參議員要Meta限期答覆

2022/7/12 13:34
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（中央社舊金山11日綜合外電報導）據報社群網站臉書（Facebook）和Instagram審查有關合法墮胎方式的貼文，美國聯邦參議員今天要求臉書母公司Meta說明此事。

法新社報導，美國民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）和華倫（Elizabeth Warren）要求Meta在本月15日前回應相關問題，包括自美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定以來，共有多少則墮胎相關貼文遭移除。

這兩名參議員致函Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）：「通報指出，許多提供有關合法取得墮胎服務方式的正確資訊貼文遭到移除，時常是發文後的幾分鐘內就被刪。」

Meta在回應置評請求時，向法新社提到發言人史東（Andy Stone）一則推文，表示平台內容政策禁止用戶企圖買賣藥品，但允許貼文討論處方藥的取得方式。

史東說：「我們發現一些不正確的執行情況，並正在修正中。」

Meta表示，Meta一個故障問題也導致墮胎及其他主題相關貼文，意外被標示為「敏感」資料的標語所掩蓋。

根據信函副本，這兩位參議員想要了解Meta採用何種措施標記墮胎相關貼文。他們在信中說：「由於最高法院裁定的結果，社群媒體平台不審查有關墮胎的真實貼文比以往任何時候都更重要。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：盧映孜）1110712

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