珍古德芭比娃娃上市 本尊盼激勵小女孩勇於嘗試

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以珍古德為原型的芭比娃娃（左）穿著卡其色上衣與短褲，手拿筆記本，脖上掛著一副望遠鏡，身旁還有名為「白鬍大衛」的黑猩猩。（圖取自美泰兒網頁creations.mattel.com）

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國靈長類動物學家珍古德長期以來希望能有一個與自己相似的娃娃來激勵年輕女孩，這個願望如今得以實現，美國玩具製造商美泰兒公司推出了一款以她為原型所設計的芭比娃娃。

路透社報導，美泰兒（Mattel Inc）推出新款芭比娃娃，向珍古德（Jane Goodall）開創黑猩猩相關研究與對話的努力致敬；這款芭比娃娃由回收塑膠製成，是「激勵人心的女性系列」（Inspiring Women Series）商品之一。

珍古德現年88歲，1960年開始在東非研究靈長類動物，觀察到黑猩猩製造工具、狩獵及吃肉、表現出同情心等特徵。

以珍古德為原型的芭比娃娃穿著卡其色上衣與短褲，手拿筆記本，脖上掛著一副望遠鏡，身旁還有名為「白鬍大衛」（David Greybeard）的黑猩猩。「白鬍大衛」是珍古德在現今位於坦尚尼亞的戈貝溪國家公園（Gombe Stream National Park）研究時，第一隻信任她的黑猩猩。

珍古德向路透社表示：「早在有這個想法之前，我就希望擁有一個與我相像的娃娃。我見過…小女孩玩芭比娃娃，當然一開始這些娃娃全都非常少女，我認為小女孩需要…一些（其他）選擇。」

「美泰兒擴大了娃娃的靈感來源，有各式各樣的太空人、醫生之類的人物。很多孩子透過學校課程認識我，他們會很興奮擁有這個（以我為原型的）芭比娃娃。」

美泰兒表示，公司會與珍古德協會（Jane Goodall Institute）和她的青年服務行動「根與芽」（Roots & Shoots）合作，幫助孩童了解他們對環境的影響。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：曾依璇）1110712