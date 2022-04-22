預慶英女王登基70週年 限量紀念款芭比壽辰推出
2022/4/22 21:28（4/22 21:58 更新）
美國玩具製造商美泰兒推出英國女王伊麗莎白二世限量紀念款芭比娃娃。（圖取自Mattel網頁creations.mattel.com）
（中央社倫敦22日綜合外電報導）為了慶祝英國女王伊麗莎白二世今年將迎接登基70週年白金禧慶典，美國玩具製造商美泰兒（Mattel）21日在女王96歲生日當天，推出她的限量紀念款芭比娃娃。
路透社和哈潑時尚（Harper's Bazaar）報導，這尊以伊麗莎白二世（Elizabeth II）外型打造的紀念款芭比，不僅有女王招牌白髮造型，還頭戴仿造女王結婚日戴的頭冠。她身穿象牙白禮服，披著一條藍色斜肩帶，肩帶上有緞帶裝飾的勛章。
伊麗莎白二世在父親英王喬治六世（King George VI）1952年2月6日駕崩當天登基，至今是英國史上在位最久君主。女王紀念款芭比將在倫敦高檔百貨公司哈洛德（Harrods）、賽福居（Selfridges）及知名玩具店漢姆利（Hamleys）販售。
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美聯社報導，女王今年生日低調度過，她來到位於英格蘭東部的山均漢姆堡（Sandringham Estate）。這裡是她與已故夫婿菲立普親王（Prince Philip）暫時卸下公務的休憩處。
不過，今年女王的官方慶生活動將在6月2至5日舉行，這4天也將慶祝女王登基的白金禧年（Platinum Jubilee）。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110422
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