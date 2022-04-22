預慶英女王登基70週年 限量紀念款芭比壽辰推出

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）為了慶祝英國女王伊麗莎白二世今年將迎接登基70週年白金禧慶典，美國玩具製造商美泰兒（Mattel）21日在女王96歲生日當天，推出她的限量紀念款芭比娃娃。

路透社和哈潑時尚（Harper's Bazaar）報導，這尊以伊麗莎白二世（Elizabeth II）外型打造的紀念款芭比，不僅有女王招牌白髮造型，還頭戴仿造女王結婚日戴的頭冠。她身穿象牙白禮服，披著一條藍色斜肩帶，肩帶上有緞帶裝飾的勛章。

伊麗莎白二世在父親英王喬治六世（King George VI）1952年2月6日駕崩當天登基，至今是英國史上在位最久君主。女王紀念款芭比將在倫敦高檔百貨公司哈洛德（Harrods）、賽福居（Selfridges）及知名玩具店漢姆利（Hamleys）販售。

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美聯社報導，女王今年生日低調度過，她來到位於英格蘭東部的山均漢姆堡（Sandringham Estate）。這裡是她與已故夫婿菲立普親王（Prince Philip）暫時卸下公務的休憩處。

不過，今年女王的官方慶生活動將在6月2至5日舉行，這4天也將慶祝女王登基的白金禧年（Platinum Jubilee）。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110422