安倍晉三逝世 自民黨盼日本政府秋季舉辦國喪

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，安倍家人昨天舉行家祭，日本政府和執政黨自民黨擬辦大規模喪禮。自民黨內部有人建議政府於今年秋天舉辦國喪。若辦國喪，將是日本戰後第2例。

日本時事社報導，安倍8日在奈良市幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時遭槍擊身亡，日本政府及自民黨昨天開始討論今秋舉辦有各國弔唁團等出席的大規模喪禮。

因為安倍是日本憲政史上在位最長（共8年8個月）的首相，自民黨內有人主張應該舉辦國喪。如果舉辦，將是戰後第2例。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一昨天在例行記者會上表示，安倍是留下莫大功績的前首相，政府將研議有關安倍的喪禮以表達敬意。松野說，將按過去的例子及安倍遺族的意向等研議。

有自民黨幹部表示，期盼政府於今年秋天舉辦國喪。

二戰後，日本政府參與舉辦前首相喪禮的案例不少，但國喪只有一例，就是締結舊金山和約時任首相吉田茂的喪禮。此外，「國民喪」也只有一例，那就是佐藤榮作的喪禮。佐藤是安倍的大叔公。

前首相大平正芳1980年逝世後，除部分例外之外，按慣例是舉辦「內閣暨自民黨聯合喪禮」（公祭）。

不過，自民黨保守派表示，考慮到安倍的功績、尤其是在助選時遇刺身亡的「罕見性」，政府應舉辦國喪才是。自民黨前政調會長下村博文11日在電視節目上說，安倍的歷史足跡「足以舉辦國喪待之」。

有關安倍的喪禮，政府是否舉行國喪，網路上贊成與否意見不一。日本政府相關人士表示，將視人民情感如何再做判斷。有人認為，應該等沉澱一陣子之後再討論。自民黨內部有人認為，如果引起爭議就不大好，所以最後很可能是舉辦「內閣暨自民黨聯合喪禮」。（編輯：馮昭）1110713