墨西哥總統訪白宮 與拜登共商移民與安全問題

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天前往白宮會見美國總統拜登，共商移民、安全與經濟合作等議題。羅培茲歐布拉多承諾將斥資15億美元（約新台幣452億元），強化邊境管理。

綜合法新社、路透社報導，在這次會談前，拜登就強調有必要將「移民問題當成整個半球所面臨的共同挑戰」來解決，並形容與長期盟友、鄰國墨西哥是「平等的夥伴關係」。

他表示，他的政府正在擴大墨西哥和中美洲人前往美國工作的合法管道，還說去年發放了「破紀錄」的30萬份臨時工作簽證給墨西哥勞工。

他也感謝羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）「挺身而出」，向墨西哥的中美洲移民發放簽證。

羅培茲歐布拉多呼籲以「大膽的計畫」解決移民問題，呼籲面臨勞工短缺的美國，讓更多有技術的墨西哥、中美洲勞工入境「支援」。

他說：「讓多年來老老實實地生活及工作，並為這個偉大國家作出貢獻的移民能夠獲得合法身分及肯定，我們責無旁貸。」

羅培茲歐布拉多承認，此舉可能遭到美國共和黨政治人物反對。他們經常批評拜登讓美國南部邊境各州在面對未經授權的非法越境時，未給予妥善的保護。

兩國領導人會後發表聯合聲明說，墨西哥承諾在2022年到2024年間投資15億美元，用於建設邊境地區的基礎建設。

兩人也在會中討論了安全與經濟合作等議題，包括投資中美洲發展計畫的必要性，以阻止當地人口外流。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110713