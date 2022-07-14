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比爾蓋茲將捐5991億元 擬退出全球富豪排行榜

2022/7/14 21:35（7/14 22:00 更新）
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微軟創辦人比爾．蓋茲將把個人財富中的200億美元（約新台幣5991億元），捐給比爾暨梅琳達蓋茲基金會。（圖取自facebook.com/BillGates）
微軟創辦人比爾．蓋茲將把個人財富中的200億美元（約新台幣5991億元），捐給比爾暨梅琳達蓋茲基金會。（圖取自facebook.com/BillGates）
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（中央社紐約14日綜合外電報導）微軟（Microsoft）創辦人、億萬富豪比爾．蓋茲將把個人財富中的200億美元（約新台幣5991億元），捐給比爾暨梅琳達蓋茲基金會，打算不再待在全球富豪排行榜。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）是全球最大的慈善基金會之一，基金會計畫提高每年善款金額，從近60億美元提高至90億美元，較疫情前提高了50%。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會主要致力於改善全球衛生、性別平等以及教育等議題。

比爾．蓋茲（Bill Gates）和前妻梅琳達．佛蘭契．蓋茲（Melinda French Gates ）共同承諾將把大部分的財富，捐給兩人20年前一起創立的慈善基金會以及其他慈善事業。

比爾．蓋茲和佛蘭契．蓋茲2021年5月宣布離異，並表示兩人在為期兩年的試驗期，將一起擔任基金會共同主席。試驗期結束後，佛蘭契．蓋茲將可以選擇去留。比爾．蓋茲仍將負責這個基金會。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg's Billionaire Index），比爾．蓋茲目前財富據估約1140億美元，位居全球億萬富豪第四名。比爾．蓋茲個人財富大多與微軟的股票息息相關。

不過，他不打算一直待在全球億萬富翁排行榜前幾名。

比爾．蓋茲昨天在部落格發文說：「我將退下來，終將不在全球富豪排行榜中。我有義務，以能對改善生活產生最大影響力的方式，把我的資源回饋給社會。我希望其他擁有鉅額財富優勢的人士也能在這一刻站出來。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110714

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