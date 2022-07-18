葉倫：美聯手盟邦 盼終結對中國稀土等商品依賴

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（中央社首爾18日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天表示，美國希望終結對中國稀土、太陽能板和其他重要商品的「過當依賴」，以免面臨中國像對待其他國家一般、切斷對美國的供應。

葉倫（Janet Yellen）今天晚間抵達韓國首都首爾進行訪問。她告訴路透社，她正在推動美國與韓國及其他可靠盟國加強貿易連結，以改善美國的供應鏈韌性，並避免受到地緣政治競爭對手的任何可能操控影響。

她在前往首爾途中受訪時表示：「供應鏈具有韌性，代表供應來源多樣化，並能盡可能消除地緣政治對手操控我們、威脅我們安全的可能性。」

葉倫明天將在首爾和韓國總統尹錫悅以及其他高級官員會面，為她首次以財政部長身分訪問印太地區的行程劃下句點。

葉倫訪問首爾期間，將持續推動對俄羅斯石油價格設定上限，並討論透過「朋友相挺」（friendshoring）解決供應鏈瓶頸問題，也就是透過提升與韓國等經濟夥伴的貿易關係來解決問題。

葉倫明天將呼籲盟國之間應建立更深的貿易連結，以加強供應鏈、對抗通貨膨脹，並阻撓中國的「不公平貿易行為」及試圖主導關鍵的原物料和技術市場。

葉倫明天參觀完韓國科技業巨擘樂金集團（LG Corp）的廠房後，將發表重要演說表達相關意見。

根據美國財政部公布的講稿摘錄，葉倫將表示：「我們不能允許像中國這樣的國家，利用他們在關鍵原物料、技術或產品方面的市場地位，來擾亂我們的經濟，以及發揮不受歡迎的地緣政治影響力。」

此外，葉倫接受路透社訪問時還說，中國傾聽了美國在其他領域的擔憂，因此在低收入國家的債務重組方面採取了一些建設性舉措。

她表示：「我們對中國有真正的顧慮，也正在向他們施壓；但我不想傳達出（美國）與中國之間純粹只有敵意升溫的局面。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110718