土耳其官媒：發現逾6億噸稀土儲量 僅次中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其安納托利亞中部發現世界第二大稀土蘊藏量，約6.94億噸，僅次於中國的8億噸。圖為江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞台北5日電）土耳其國營媒體報導，能源與自然資源部長唐梅茲透露，安納托利亞中部發現世界第二大稀土蘊藏量，約6.94億噸，僅次於中國的8億噸。伊斯坦堡出口商協會會員切基奇更稱，土國稀土蘊藏量可滿足全球千年需求。

稀土（Rare Earth）是17種化學元素的合稱，經提煉為有色金屬後，可應用於通訊、電腦、醫療、光電、能源、航太等尖端科技領域。中國是全球稀土資源儲備量最豐富的國家，根據美國地質調查局（USGS）2022年1月的數據，中國稀土儲量為4400萬噸。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）2日報導，唐梅茲（Fatih Donmez）1日指出，安納托利亞（Anatolia）中部艾斯基瑟希（Eskisehir）稀土蘊藏處非常靠近地面，開採成本會更低。

唐梅茲說，「已知的17種稀有元素中，我們將能夠在這裡生產10種」。此外，新發現的儲量每年可用來加工約57萬噸礦石。他也宣布土耳其將生產250噸釷。釷可作為核燃料的元素。

安納杜魯新聞社指出，發現大量稀土可供當地提煉稀有元素用於土耳其工業，也可出口。

伊斯坦堡礦物出口商協會（Istanbul Mineral Exporters' Association）成員切基奇（Metin Cekic）4日對當地媒體turkiyegazetesi表示，土耳其稀土蘊藏量能滿足全球1000年的需求，並為當地帶來無數就業機會，創造數十億美元收入。

中國掌握全球80%稀土元素供應，成為對抗西方國家及日本等國的戰略籌碼。為減少依賴中國稀土，並保護美國免受供應鏈中斷威脅，美國參議員今年1月提案，要求美國國防部建立稀土戰略儲備，並要求貿易代表署與商務部調查中國在稀土市場的不公平貿易行為。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了美國，澳洲廣播公司（ABC）今年3月報導，為了讓西方國家減少倚賴中國關鍵礦物（critical minerals），澳洲政府將投入2.4億澳元（約新台幣49億2800萬元）補助相關業者推動澳洲當地稀土產業。

澳洲能源及減排部部長泰勒（Angus Taylor）當時指出，中國生產的關鍵礦物大約占全球供應7至8成；而且中國掌握的相關供應鏈持續穩固。澳洲政府推動發展稀土產業，正是為了要打破中國主導全球關鍵礦物供應的局面。(編輯：韋樞)1110705