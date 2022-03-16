澳洲補助49億推稀土產業 防中國壟斷關鍵礦物

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為了讓西方國家減少對中國關鍵礦物的倚賴，澳洲政府將投入超過新台幣49億元補助相關業者，以推動澳洲當地稀土產業。圖為江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）

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（中央社記者丘德真雪梨16日專電）澳洲政府將補助超過新台幣49億元推動稀土產業。澳洲能源及減排部部長泰勒表示，這是為打破中國主導全球關鍵礦物供應的局面。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，為了讓西方國家減少對中國關鍵礦物（critical minerals）的倚賴，澳洲政府將投入2億4000萬澳元（約新台幣49億2800萬元）補助相關業者，以推動澳洲當地稀土產業。

泰勒（Angus Taylor）指出，中國生產的關鍵礦物大約占全球供應7至8成；而且中國掌握的相關供應鏈持續穩固。澳洲政府推動發展稀土產業，正是為了要打破中國主導全球關鍵礦物供應的局面。

ABC報導，儘管澳洲擁有豐富稀土蘊藏量，而且不少環保人士對中國提煉稀土的方式提出批評，但澳洲過去一直沒有自力發展稀土產業。原因之一是中國提煉稀土的成本較低。

ABC報導，隨著俄羅斯入侵烏克蘭戰事爆發，曝露出歐洲長期依賴俄羅斯能源的問題。因此澳洲政府警覺到，必須加速擺脫對中國經濟的依賴。

澳洲資源部長皮特（Keith Pitt）指出，歐洲有大量燃料煤（thermal coal）和瓦斯是來自俄羅斯，這情況已經讓歐洲陷入戰略困境。對此，澳洲不希望重蹈覆轍。

皮特表示，澳洲必須盡一切力量，打破目前供應鏈集中在某些地區的局面。

在獲得澳洲政府補助的業者當中，位於澳洲中部的阿拉弗拉資源公司（Arafura Resources）獲補助金額3000萬澳元（約新台幣6億1640萬元）。

阿拉弗拉資源公司總經理羅克耶（Gavin Lockyer）表示，諾蘭礦區計畫（Nolan Project）是位於全世界釹鐠（neodymium-praseodymium）蘊藏量最高的地點。釹鐠可以用作生產一種具有超強磁力的材料，供風力發電場和太陽能發電場使用。

羅克耶指出，諾蘭礦區計畫將可滿足全球相關稀土需求的5%，並且將成為全球第二大來自中國以外地區的稀土供應來源。

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ABC報導，近年生產稀土以供應電動車和美國「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈生產使用的澳洲礦務企業萊納斯公司（Lynas Corp.），已經決定在西澳州（Western Australia）卡谷力（Kalgoorlie）興建稀土提煉廠。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）北澳洲戰略政策中心（Northern Australia Strategic Policy Centre）主任柯尼（John Coyne）指出，近年中國多次利用禁止稀土出口，作為打擊歐、美以及日本的軍工產業或再生能源產業的手段。（編輯：馮昭）1110316