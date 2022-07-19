西班牙野火狂燒列車停駛 怪手駕駛衣服著火奔逃

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西班牙國營鐵路公司說，由於火勢靠近鐵軌，西北部兩個地區之間的列車18日早晨停駛。圖為列車上的乘客拍下窗外野火火勢。（美聯社）

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（中央社西班牙塔瓦拉18日綜合外電報導）西班牙在熱浪侵襲下多處野火肆虐，國營鐵路公司說，由於火勢靠近鐵軌，西北部兩個地區之間的列車今晨停駛。此外，一名怪手駕駛今天從火海中奔逃，身上多處嚴重燒傷。

路透社報導，西班牙一名男子為保護他的城鎮，原本在田野上挖溝防止野火蔓延，未料挖土機被大火吞噬，迫使他趕緊逃命，邊跑邊拍滅衣服上的火苗。

這名逃過死劫的男子是亞霍納（Angel Martin Arjona），事發地點在西北部城鎮塔瓦拉（Tabara）。

路透社和英國廣播公司（BBC）影片顯示，他當時駕駛挖土機移動得很快，接著在一道籬笆附近轉彎，幾秒後挖土機就被凶猛的火焰和濃煙吞沒。

亞霍納逃離火海時一度跌倒，隨後爬起來繼續跑，他的褲子還著火，一名有防護裝備的消防員跟著他。

友人羅札諾（Juan Lozano）告訴路透社，亞霍納戲劇性逃脫後嚴重燒傷，由直升機載到醫院治療。

羅札諾說：「原本可能一切都燒光光，完全燒盡，但最後沒有，因為有一群厲害的專家和勇敢的民眾保護我們。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西班牙國家鐵路（Renfe）表示，馬德里（Madrid）到加利西亞（Galicia）線所有列車今晨停駛，直至另行通知。目前不清楚何時復駛。

社群媒體上的影片顯示，乘客在一列停滯的列車上看著兩側窗外的烈火景象，不知所措。

西班牙國家鐵路聲明表示，公司隨時採取必要措施保護乘客安全。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110719