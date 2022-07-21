教廷外長：教廷盼促成梵中更高階對話

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）日前接受天主教權威雜誌專訪表示，教廷盼安排與中國更高階的直接會晤，例如教廷國務院長與中國外長以上層級對談，最終促成教宗與中國國家主席習近平的會面。

蓋拉格並透露，針對梵中主教任命臨時性協議續約問題，教廷正努力促成梵中談判代表在近期會晤，過去會談中確曾觸及「教廷在北京開設辦公室」的議題，但只限討論，尚無結論。

教宗方濟各（Pope Francis）所屬耶穌會發行的期刊「美國」（America）19日刊出蓋拉格專訪，其中相當大篇幅有關梵中關係。

媒體提問，蓋拉格曾在2020年2月14日與中國外長王毅在慕尼黑會晤，梵中是否還排定其他類似高階對話？蓋拉格坦言，教廷「有這樣的期待」，盼安排國務院長帕洛林（Pietro Parolin）與比王毅更高階的中國高層會晤，「以便最終為教宗與習近平的會面鋪路」。

媒體追問，這是教廷單方面的期待或與中方的共識？蓋拉格僅表示，中國認為應循序漸進提升梵中雙方會晤的層級。

針對梵中10月可望續簽主教任命臨時性協議，蓋拉格表示，因為COVID-19疫情，梵中談判代表在過去2年都未會面談判，期間也沒有任何視訊會議，今年應不會將這份臨時性協議永久化，而是討論要續簽1年或2年，上次續簽2年，他猜這次情況會類似。

談到梵中主教任命臨時性協議簽署4年來的收穫，蓋拉格坦言，成果稱不上「令人驚豔」，目前在協議下共完成6次主教任命，還有些任命案在排程上，整體來說還有許多改善與推進的空間。

對於梵中談判代表是否將在近期會晤，蓋拉格說，「正在努力中」，希望近期就能展開實體談判，會面地點在北京或羅馬仍未定。

被問到梵中此次談判是否將觸及主教任命協議之外的議題？蓋拉格表示不會，談判團只會討論協議內容，協議是建立互信的機制，若教廷能跟中國當局成功解決主教任命問題，顯然有助雙方進一步開始檢視其他相關議題。

媒體詢問，中方曾提到簽署梵中協議後，將討論地下教會、教廷在北京設處等議題。蓋拉格證實，過去談判中確實觸及一些相關議題，特別是教廷在北京開設辦公室的議題，但僅限討論，尚無結論。

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教廷駐台灣與香港代辦懸缺多月，義大利天主教主教會議旗下媒體「未來報」（Avvenire）日前報導教廷將任命馬佐提（Stefano Mazzotti）擔任駐台代辦，以及桑傑士（José Luis Diaz Mariblanca Sanchez）擔任駐香港代辦。蓋拉格在專訪中證實這兩項任命，指先前遲未補人是因教廷人事作業程序。

對於香港主教周守仁近日撰文影射香港教會生活在「夾縫」中，蓋拉格強調，教廷捍衛宗教自由，若香港主教認為香港天主教空間受到打壓，教廷當然感到遺憾並將全力給予支持，教廷支持宗教自由，不只在香港，在全世界都是。（編輯：翟思嘉）1110721