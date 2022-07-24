猴痘病毒入侵德里 全印度第4例

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度首都德里政府證實發現首例猴痘確診病例，目前正在醫治中，病情穩定。這是全球爆發猴痘疫情以來，印度發現的第4例確診病例。

印度德里國家首都轄區首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今天在推特證實，猴痘病例已侵入德里，這名患者情況穩定且正在康復中，民眾無需驚慌。

克里瓦爾說，醫院把病患安置在隔離病房，德里醫療團隊將盡全力阻止病毒擴散。

另方面，印度衛生部也發佈新聞稿說，德里猴痘確診病例是一名34歲男子，沒有出國史，最近參加過一場單身派對。他的主要接觸者已被隔離，相關措施如感染源追溯、接觸者追蹤等，也已在執行中。

這名患者是14日以來，印度發現的第4例猴痘病例，另3例全是在南部克勒拉省（Kerala）驗出，首例是一名從阿拉伯聯合大公國返國的35歲男子。

世衛網站說明，猴痘為病毒性人畜共通病，透過與受感染的人、動物密切接觸，或與被病毒污染的物體接觸而傳播，臨床上的典型表現為發熱、皮疹和淋巴結腫大，近年致死率約為3-6%。（編輯：韋樞）1110724