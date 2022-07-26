土耳其婚禮觀光潮強勢回歸 全年營收上看150億

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土耳其婚禮觀光業大復活，除了南部安塔利亞及愛琴海博德魯姆外，中部以熱氣球觀光為主力的石頭城也受外國新人青睞。圖為石頭城婚攝熱門地點之一，攝於6月11日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年7月26日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電）土耳其產業代表指出，今年預計將有逾1000對來自波斯灣國家、印度及巴基斯坦的新人前往土耳其舉辦婚禮，為土國婚禮觀光業帶來超過5億美元（約新台幣149億元）的收入。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創土耳其旅遊業，隨著全球觀光業恢復生機，土國婚禮觀光業也逐步吸引新人來訪。「每日晨報」（Daily Sabah）24日報導，土國婚禮觀光業今年1到7月的收益，已經與2019年全年相當，今年年底預計可以超越2019年破紀錄的亮眼成績。

土耳其國際活動協會（Turkish International Events Association）創辦人特披拉胥（Meltem Tepeler）表示，今年婚禮觀光業的市場開市速度快，土耳其將替波斯灣國家、印度、巴基斯坦及亞塞拜然新人舉辦逾1000場婚禮。

特披拉胥說，「我們籌辦3種類型的活動，分別是歡迎舞會、指甲花之夜（女性告別單身派對）及婚禮，最低活動預算從10萬美元起跳，根據需求追加到500萬至600萬美元。這些婚禮每年至少對土耳其經濟貢獻5億美元。

她強調，波斯灣國家的婚禮訂單最多，黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）及伊朗分別居前3名。緊追在後的是南亞國家印度及巴基斯坦。

特披拉胥指出，婚禮對印度民眾來說非常重要，他們喜歡奢華鋪張，「這就是為什麼印度婚禮要花數百萬美元」。

她表示，婚禮參加人數從100到1000人不等，這些來賓至少要停留3天。「他們留3天給婚禮活動。之後，他們當然想逛逛不同城市。他們平均停留時間為7天」。

特披拉胥說，婚禮觀光不僅有益辦活動的產業，還對飯店、餐飲及零售等許多其他產業有所貢獻。喜歡豪華飯店的婚禮賓客，每天光是住宿及餐飲就花掉1000至1500美元。此外，如果將他們的購物預算一併計入，每天的開銷可達4000至5000美元。

她指出，之前來土耳其參加婚禮的客人，曾再度前來土耳其度假，「我們甚至有客人來這裡置產。上週就有一位曾來參加婚禮的伊朗人在伊斯坦堡買下100萬美元的公寓」。

她表示，明年婚禮觀光業將延續這種勢頭，持續發展。「我們已經開始收到2023年的訂單。簽了一些婚禮合約。我們認為明年將創新紀錄，除非出狀況」。

特披拉胥指出，伊斯坦堡是土耳其最熱門的結婚地點。博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）沿岸的飯店是最受青睞之處，也有客人想在高檔飯店或鄉村舉行婚禮。

土耳其南部的安塔利亞（Antalya）及愛琴海博德魯姆（Bodrum）緊追在後。中部的石頭城（Cappadocia）近期也開始成為結婚觀光重鎮。

不過，她也說，土耳其仍未挺進10大婚禮舉辦國，「杜拜是我們這行最強大的競爭對手。我們的目標是讓土耳其儘快進入前10強」。（編輯：周永捷）1110726