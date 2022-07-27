菲律賓北部地震規模7.1 已知4死60傷

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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）指出，規模7.1強震今天侵襲菲律賓北部。根據菲國內政部，強震已造成至少4死60傷。

路透社報導，菲律賓內政部部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）表示，計有3人在班蓋特省（Benguet）和艾布拉省（Abra）罹難，另有1人在他省喪命。

根據USGS，規模7.1強震今天侵襲菲律賓北部呂宋島（Luzon），並在首都馬尼拉引發強烈地震。

艾布拉省副省長波諾斯（Joy Bernos）表示，當地一名25歲男性被掉落的碎片砸死。

警方表示，艾布拉省首府邦貴（Bangued）1名23歲女性被一面倒塌牆面壓死；全省至少有62人受傷。

警方表示，班蓋特省一名25歲建築工人遭工地現場一棟3層樓高的建築倒塌壓死，其他7名工人及時逃出沒有受傷。

USGS表示，這起淺層地震發生在當地時間今天上午8時43分，震央在呂宋島人口稀少的艾布拉省，深度只有10公里。

一輛車遭倒塌建物壓毀。（圖取自facebook.com/DILGBFP）

艾布拉省一家醫院部分建築坍塌，副省長波諾斯在臉書張貼災損照片。（圖取自facebook.com/joybernos）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在臉書發文說：「儘管傳出地震造成災損的悲傷消息，我們保證會對災民做出迅速回應。」這場地震發生在馬可仕家族的大本營附近。

官員表示，艾布拉省一家醫院在部分建築坍塌後疏散人員，但未傳出人員傷亡。

波諾斯也在臉書張貼醫院的災損照片，在這棟建築正面破了個大洞。

艾布拉省拉崗吉朗鎮（Lagangilang）首長維拉莫（Rovelyn Villamor）告訴DZRH廣播電台：「餘震仍然不斷發生，我們收到房舍災損報告。但目前沒有人傷亡。」

菲律賓國家地震機構主管索里頓（Renato Solidum）告訴DZRH，預期會有強烈餘震。

他說：「關注焦點是艾布拉省和鄰近省份，這是一場大地震。」他並說艾布拉部分地區，特別是馬納博鎮（Manabo）已經發生山崩。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110727

美國地質調查所指出，規模7.1強震27日侵襲菲律賓北部，目前傳出有民眾受傷和建物毀損。（圖取自twitter.com/philredcross）

菲律賓北部艾布拉省27日上午8時43分發生芮氏規模7強震，地面被震出碎石。（圖取自twitter.com/philredcross）