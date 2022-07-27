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菲律賓北部7.1強震 建物毀損民眾受傷

2022/7/27 13:04（7/27 13:18 更新）
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美國地質調查所指出，規模7.1強震27日侵襲菲律賓北部，目前傳出有民眾受傷和建物毀損。（圖取自twitter.com/philredcross）
美國地質調查所指出，規模7.1強震27日侵襲菲律賓北部，目前傳出有民眾受傷和建物毀損。（圖取自twitter.com/philredcross）
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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）美國地質調查所指出，規模7.1強震今天侵襲菲律賓北部，目前傳出有民眾受傷和建物毀損。震央距首都馬尼拉300多公里，當地有建築窗戶被震碎，並可明顯感受到高樓晃動。

根據法新社和路透社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）表示，這次強烈淺層地震於上午8時43分侵襲呂宋島（Luzon）山區和人口稀少的艾布拉省（Abra），地震規模最初測估為6.8。

警官塞爾吉奧（Edwin Sergio）表示，多洛雷斯市（Dolores）可完全感受到這次地震威力，受驚嚇的民眾奔出建築物外，當地市場玻璃被震碎。他說：「這次地震非常強烈。」

一段上傳至臉書（Facebook）並經法新社驗證的影片顯示，在靠近震央的邦貴鎮（Bangued），當地的柏油路和地面出現裂縫，不過房屋和商店未出現明顯損毀情形。

警長艾米亞（Nazareno Emia）表示，邦貴鎮有數人受傷，已送往醫院治療。

艾布拉省拉崗吉朗鎮（Lagangilang）官員維拉莫（Rovelyn Villamor）說：「我們仍可感受到餘震。我們聽聞有房屋毀損，但目前未傳出人員傷亡。」

菲律賓北部南伊羅科斯省（Ilocos Sur）國會議員辛松（Eric Singson）告訴DZMM廣播電台，這次地震相當強烈，「地震持續30秒或更久，我以為我的房子會被震倒」。

菲律賓交通部指出，馬尼拉也能感受到這次地震威力，今天強震發生後，馬尼拉市大眾運輸系統在尖峰期間停止營運。

菲律賓因地處太平洋火環帶（Ring of Fire），經常遭受地震侵襲。太平洋火環帶從日本延伸至東南亞並橫跨太平洋盆地。

今天的地震是菲律賓近幾年來最強烈的地震。

2013年10月，菲律賓中部的保和島（Bohol Island）發生規模7.1強震，造成200多人死亡並引發山崩。

1990年，菲律賓北部發生規模7.8強震，造成地面破裂長達100多公里。當時逾1200人喪生並導致馬尼拉建物嚴重毀損。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110727

▲菲律賓媒體ABS-CBN News社群發布畫面顯示，艾布拉省建物因強震傾倒
▲知名景點Bantay bell tower崩壞
菲律賓北部艾布拉省27日上午8時43分發生芮氏規模7強震。（圖取自USGS網頁usgs.gov）
菲律賓北部艾布拉省27日上午8時43分發生芮氏規模7強震。（圖取自USGS網頁usgs.gov）
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