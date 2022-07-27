菲律賓地震規模7 北市搜救隊整裝待發救災

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菲律賓北部27日上午發生芮氏規模7強震，台北市消防局表示，台北市搜救隊已整備相關裝備和救援器耗材，若接獲外交部指示就會立即出發前往救援，搶救災民。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年7月27日

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）菲律賓北部今天上午發生芮氏規模7強震，造成部分房屋倒塌。台北市消防局表示，台北市搜救隊已整備相關裝備和救援器耗材，若接獲外交部指示就會立即出發前往救援，搶救災民。

菲律賓北部艾布拉省（Abra）今天上午8時43分發生芮氏規模7強震，馬尼拉都會區明顯有感，輕軌1、2號線與捷運3號線（MRT-3）一度停駛，部分房屋也有坍塌受損情形。

國內7月份國際人道救援任務輪值隊伍台北市消防局透過新聞稿表示，雖然菲律賓地震尚未傳出死傷情形，但本於人道關懷與救災無分國界精神，上午獲知此訊後，立即透過全球災害預警與協調系統（GDACS）監控災區相關資訊，並整備個人裝備、團體裝備、救援器耗材，一旦接獲外交部或消防署指示將前往救援，全力配合、搶救當地受困災民。

消防局說，台北市搜救隊於2000年9月21日正式成軍，參與過各式國內外重大救災工作，包括2003年伊朗震災、2004年印尼海嘯、2008年中國四川汶川震災、2010海地震災及2011年日本311震災等多次國際人道救援任務。

同時，也多次支援其他縣市救援任務，像是2001年桃芝颱風、2004年艾利颱風、2009年莫拉克颱風、近年台南震災及花蓮震災和台鐵太魯閣號出軌事件等，為國內救災經驗最豐富、裝備最齊全的搜救隊。

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消防局指出，台北市搜救隊於去年取得重型能力認證（最高級別能力）資格，為全國首支通過國家搜救能力分級檢測（NAP）隊伍，此認證不但是對北市搜救隊員們的能力肯定，若國外發生重大災害時，中央也將以優先順位派遣前往支援國際人道救援任務。

台北市及菲國首都馬尼拉均為「亞洲危機管理網」創始會員城市之一，消防局說，每年雙方都會透過此網絡進行救災資訊聯絡、國際城市搜救及綜合防災訓練等合作，並派員出席危機管理會議，對於提升全球災防量能不遺餘力。（編輯：李亨山）1110727