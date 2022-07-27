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北韓向韓戰老兵致敬 疫情來首場免戴口罩大型活動

2022/7/27 17:46
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（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓昨天舉辦活動向1950到1953年間參與韓戰的老兵致敬，這是北韓5月宣布進入COVID-19疫情緊急狀態以來首次無需配戴口罩的大型活動。北韓幾天前表示境內疫情已經步入尾聲。

路透社報導，北韓官方媒體今天發布的照片顯示，有數千人參加這項韓戰停戰協定簽署69周年紀念活動，包含執政黨北韓勞動黨（WPK）的高層人員和穿著軍裝的退伍軍人，他們全都沒有配戴口罩。

北韓7月稍早宣稱境內的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機已邁向「最終收尾」階段。與此同時，鄰近的亞洲國家都還在設法對抗Omicron變異株引發的新一波疫情。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，25日新增18起發燒病例，這是連續第三天確診人數少於100人。北韓5月疫情高峰期曾單日出現超過39萬病例，而4月下旬以來總計有477萬名發燒患者，其中99.99%已完全康復。

北韓從未證實COVID-19篩檢陽性的人數，顯然是由於缺乏檢測物資。世界衛生組織（WHO）6月時表示，北韓的疫情很可能每況愈下。

為了紀念韓戰停戰協定簽署69周年，北韓昨天在平壤為退伍軍人舉行典禮；不過嚴格來講，南北韓依然處於戰爭敵對狀態。

北韓領導人金正恩曾在2020年的紀念典禮上發表談話，但這次並未出席。金正恩最近一次在官方媒體上露面的時間是7月8日，距今將近20天，是他今年離開公眾視野最久的一次。

首爾及華府的官員表示，北韓準備進行2017年來首次核子試爆；負責北韓事務的南韓統一部部長昨天說，北韓「有可能」會選在韓戰停戰週年紀念日進行。（實習編譯：周雨潔/核稿：林治平）1110727

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