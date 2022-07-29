歐盟內部調查 指邊界管理署包庇希臘逐回海上移民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅典28日綜合外電報導）法新社報導，數家歐洲媒體今天援引一份洩露的內部調查文件指稱，歐洲國際邊界管理署（Frontex）長期包庇希臘海岸警衛隊非法「逐回」移民。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，歐盟反詐欺局（OLAF）一份長達129頁的調查報告發現，歐洲國際邊界管理署在前署長雷傑利（Fabrice Leggeri）掌理期間，與希臘串通，強逼從土耳其跨越愛琴海抵達希臘的移民及尋求庇護者返回。

法國「世界報」（Le Monde）和荷蘭非營利媒體「燈塔報告」（Lighthouse Reports）也看過這份機密報告。援助團體此前一再指控歐洲國際邊界管理署對希臘在海上侵犯人權的行為視而不見。

明鏡周刊在報導中寫道：「雷傑利及其下屬未阻止這些逐回移民的行動，反而加以隱瞞。他們向歐洲議會說謊，並掩蓋邊界管理署甚至以歐洲納稅人的錢資助部分逐回行動的事實。」

明鏡周刊提到，歐盟反詐欺局調查發現，歐洲國際邊界管理署至少曾出資支持希臘海岸警衛隊船隻執行6次逐回移民的行動。

2020年8月，歐洲國際邊界管理署的偵察機拍到希臘海岸警衛隊將一艘原應帶往希臘的小艇拖向土耳其水域，船上約有30名移民。

歐盟反詐欺局調查員後來發現一份手寫紀錄，內容指稱歐洲國際邊界管理署的管理階層召回了那架偵察機，「以免成為（希臘非法行為的）目擊者」。

然而，希臘政府一直以來都否認關於逐回移民的指控。

希臘移民部長瑪他拉奇（Notis Mitarachi）今天告訴記者：「我還沒讀完整份報告，只讀了摘要。摘要並未直接將任何不當行為歸咎於希臘。我們有權保護國界，歐盟有權保護外部邊界。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：曾依璇）1110729