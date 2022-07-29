吸引觀光客增稅收 泰國議員籲設合法賭場

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（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）泰國政府繼讓民眾可以合法栽種大麻後，國會議員建議應該讓賭場合法化，並建議在泰國選定5處地點建造賭場，以吸引外國觀光客並增加稅收。

泰國公視（Thai PBS）報導，泰國國會眾議院負責研究綜合娛樂場所的委員會在6月底開會，會中建議泰國應該考慮讓賭場合法化。

委員會副主席皮歇（Pichet Chuamuangphan）指出，他們研究了新加坡和馬來西亞的賭場相關規定，初步建議在泰國北部、東北部、中部、南部和曼谷各設立一間賭場，如此可以吸引外國觀光客到訪，政府可以從中抽30%的稅，估計每年可以增加4000億泰銖（約新台幣3301億元）稅收。

皮歇指出，委員會的報告建議20歲以上的民眾才能進入賭場，且必須要先出示財務證明；政府官員除非有許可證，否則不能去賭場。

皮歇表示，他們將向政府提出報告，並建議修改法律；委員會已在7月27日將報告送到國會，接下來國會將針對這個提案辯論是否要採取更進一步的動作。

繼3年前大麻醫用合法化後，泰國政府今年6月進一步將大麻從毒品管制名單中移除，泰國民眾可不限數量在自家種大麻，但僅限家戶醫療用途，不得用於娛樂。（編輯：周永捷）1110729