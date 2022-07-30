美海軍2045建軍計畫 無人艦規模達150艘

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美國海軍在最新建軍計畫指出，預計2045年艦隊規模將達373艘有人艦艇、150艘水面及水下無人載具。圖為2020年關島阿普拉港（Apra Harbor）內的美軍艦艇。中央社記者陳亦偉攝 111年7月30日

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國海軍在最新建軍計畫指出，預計2045年艦隊規模將達373艘有人艦艇、150艘水面及水下無人載具，除含12艘航艦、78艘各型潛艦，還有扮武庫艦角色的大型無人水面艦。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）取得海軍軍令部長吉爾迪上將（Mike Gilday）更新後的「海軍領航計畫」（Navigation Plan for the Navy）指出，美國海軍盼進入2040年代之後，擁有超過350艘有人艦艇、150艘大型無人水面及水下載具、約3000架飛機。

計畫指出「與中國的戰略競爭既是當前也是長期挑戰。 將建軍重點放在2045年，有利海軍在今後最關鍵10年做出最重要決策和投資」。

USNI News日前披露，海軍已向國會提交一份機密的部隊結構評估，當中列入作戰指揮官需求和更詳盡的威脅評估，尤其西太平洋。海軍領航計畫將最新國防戰略理念「綜合嚇阻」列入，把五角大廈和其他政府部門結合，以便與中國競爭並保持對俄羅斯的軍事優勢，以及衝突中跨軍種統合的新興聯合作戰概念。

整個計畫只不過讓美國海軍艦隊規模在20年左右的時間增加75艘，使一些國會人士覺得五角大廈與海軍的步伐太慢，但吉爾迪有不同看法。

吉爾迪說：「我們的工業量能沒法在短時間內生出過多船艦，需幾十年的時間才能真正交付，使艦隊成熟。隨時間推移，我們才可以找出所需的最佳組合，讓我們取得作戰所需的各種能力。」

海軍領航計畫將總體威脅定義為軍事嚇阻能力下降、中俄違反國際法的冒進行動以及技術變革的速度。依此思維脈絡，2045建軍計畫追求艦艇的彈性，能搭載效能更高的武器系統和傳感器，這些武器系統和傳感器也能隨技術更新快速升級。

根據計畫，美國海軍到2045年應有12艘航艦、12艘新式的哥倫比亞級彈道飛彈核潛艦、66艘分別能快速攻擊與大荷載量的各型潛艦、96艘像勃克級驅逐艦和下一代驅逐艦DDG（X）的大型水面艦、56艘星座級飛彈巡防艦、31艘大型兩棲艦艇、18艘供陸戰隊濱海作戰團之用的輕型兩棲作戰艦艇。

另還應包含82艘作戰補給與輔助艦船，以及150艘大型水面、水下無人船艇，作為有人艦艇的傳感及輔助作戰工具。

空中方面，美國海軍2045年盼取得1300架含第五代艦載機、艦載版下一代制空戰機與無人機在內的作戰飛機，900架供反潛、反艦、偵巡的定翼與旋翼機，以及750架後勤支援飛機。

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吉爾迪表示希望在2020年代晚期能於航艦打擊群部署大型無人水面艦，「未來的構想是把大型無人水面艦作為專門搭載飛彈的武庫艦」。

為能讓更新艦艇的速度和成本可行，建軍計畫將2023 會計年度的預算目標加倍，即削減艦隊現有包括老舊提康德羅加級巡洋艦和艦齡相對較新但已不符戰略環境所需的瀕海戰鬥艦。不過汰除這兩種艦在國會一直有爭議，兩者後面都有國會議員反對讓船提前退役。（譯者：陳亦偉）1110730