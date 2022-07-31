是否修憲承認原住民地位 澳洲擬辦公投

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，賦予原住民國會發言權的細節，會留待針對此項議題的公民投票後再行決定。他並表示，目前尚未確定公投時間。

若要修憲承認原住民、並讓原住民也能參與影響他們生活決定的協商，依法必須舉辦公投。艾班尼斯領導的中間偏左勞工黨（Labor Party）政府正在尋求舉行這樣一場公投。

澳洲1700年代被歐洲殖民後，原住民代代遭受不公義的對待。為讓外界對此有所認識，原住民努力了好幾個世代。

1901年1月生效的澳洲憲法，並未提及澳洲的原住民。

艾班尼斯昨天前往北領地（Northern Territory）阿納姆地（Arnhem Land）參加原民慶典時，談到公投計畫。他在那裏提出公投問題草案：你是否支持修憲，讓原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民有發言權？

根據澳洲廣播公司（ABC）今天播出的訪問內容，艾班尼斯表示，有關原民發言權的進一步細節將留待公投後討論，如果這項提案能贏得支持的話。

但艾班尼斯表示，政府尚未決定何時舉行公投。

勞工黨在5月大選時承諾，要確保原住民在國會有發言權。

若公投成功，澳洲將和加拿大、紐西蘭與美國一樣，正式承認原住民族。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110731