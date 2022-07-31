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日本彬子女王確診COVID-19 皇室第4人
2022/7/31 17:37（7/31 17:49 更新）
日本皇室彬子女王31日確診感染COVID-19，是皇室染疫第4人。（圖取自維基共享資源；作者：Kounosu1，CC BY-SA 3.0）
（中央社東京31日綜合外電報導）日本皇室三笠宮家的長女彬子女王今天確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已住進京都市內醫院接受治療，是日本皇室染疫第4人。
日本富士新聞網報導，掌管日本皇室等事務的宮內廳表示，彬子女王7月30日晚間在京都住處出現發燒及頭痛等症狀，今天上午前往京都市醫院並接受PCR篩檢確認陽性。
目前不清楚感染途徑，由於彬子女王有呼吸系統疾病，2017年曾因氣喘發作住進跟這次同一間醫院，所以這次在醫師判斷下建議住院。
彬子是已故三笠宮寬仁親王的長女。
日本放送協會（NHK）報導，皇室成員曾確診染疫的包括三笠宮瑤子女王（彬子女王的妹妹）、三笠宮妃百合子（彬子女王的祖母）及高圓宮家的長女承子女王，3人目前都已痊癒。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110731
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