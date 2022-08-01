日男涉國際愛情詐騙案 日警通緝在西非落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本男子森川光涉嫌以「國際愛情詐騙」的手法詐財，經日本大阪府警方發布國際通緝後在西非的迦納因涉嫌非法滯留遭當地警方拘留，近期將被移送回日本。

日本放送協會（NHK）報導，大阪警方表示，現年58歲的森川光涉嫌主導以佯稱是外國人、透過社群網站媒合的國際愛情詐騙手法騙財。森川與詐騙集團成員佯稱自己是美國的女作家，向2名住京都府的男性詐騙了約150萬日圓（約新台幣34萬元）。

大阪府警方懷疑潛藏迦納的森川是對在日本的詐騙集團成員發號司令的主謀，於是申請逮捕狀發布國際通緝。今年7月，迦納警方以森川涉嫌非法滯留為由，予以拘留。近日，森川將被遣送回日本，日本警方將以森川涉嫌詐欺為由予以逮捕。

報導說，這個詐騙集團的金融帳號內有疑似是受害人65人匯款紀錄，金額約3億9000萬日圓（約新台幣9000萬元）。

日本產經新聞報導，大阪府警方表示，森川可能從2018年8月就潛藏迦納，隸屬於以當地為據點的國際犯罪團體。大阪府警方研判森川是統領日本成員的主謀，涉嫌向日本全國共約65名男女詐騙了約4億日圓。

大阪府警方今年5月18日透過國際刑警組織（ICPO）發布國際通緝，並公布森川的照片等資訊公開搜查。

警方表示，公開搜查約一週後，森川主動打電話聯絡日本警方表示，要籌錢償還給受害人，在籌到錢之前無法返國。之後，森川數度打電話給日本警方，在聯絡過程中，警方鎖定森川人在迦納。7月20日上午，迦納當局以森川非法滯留為由予以拘留。（編輯：黃自強）1110801