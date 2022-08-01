通用動力取得合約 支援生產美國售台M1A2T戰車

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據美國國防部發布的訊息，通用動力地面系統公司已獲得一筆價值1052萬3248美元（約台幣3億1500萬）的改裝合約，以協助為台灣生產M1A2T主力戰車。

軍事新聞網站Army Recognition昨天報導，五角大廈於7月27日發布上述訊息。報導稱，美國國務院於2019年7月8日決定批准向駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）出售M1A2T艾布蘭戰車（Abrams Tanks）以及相關裝備和支援，估計出售總額約為20億美元。

TECRO已要求購買108輛M1A2T和14輛M88A2大力神（HERCULES）裝甲救濟車，以及相關武器、彈藥和軍事裝備。

報導指，M1A2T戰車的主要承包商是總部位在密西根州斯特靈海茨（Sterling Heights）的通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）；生產則將在阿拉巴馬州的「安尼斯頓軍械庫」（Anniston Army Depot）及俄亥俄州「聯合系統製造中心」（Joint Systems Manufacturing Center）進行。

M88A2裝甲救濟車的主要承包商是賓州的英國航太系統公司（BAE Systems）。M1070A1重型設備運輸車（Heavy Equipment Transporter，HET）的主要承包商則是美國豪士科集團（Oshkosh Corporation）。

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M1A2T是美國M1A2 SEP V2根據台灣軍方要求量身定製的版本。M1A2 SEP V2是M1A2 SEP主力戰車（main battle tank，MBT）的改良型。其升級部分包括生存力提升、車輛電源、電腦系統和夜視能力等。

而根據美國國防部網站發布的資料，M1A2T戰車預計完成日期為2025年9月30日。2010財政年度外國軍售（台灣）資金在授予合約時即已承付1052萬3248美元。（譯者：楊明暐/核稿：施施）1110801