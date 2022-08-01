緬甸處決民運人士 東協外長峰會料決議強硬行動

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（中央社金邊1日綜合外電報導）緬甸軍政府處決前國會議員與知名民主活動人士，東南亞國家協會（ASEAN）外長本週會面時，馬來西亞預料將帶頭對緬甸採取更強硬行動。

法新社報導，東南亞國家協會（東協）至今企圖讓緬甸恢復和平的外交努力均徒勞無功。緬甸軍政府處決4名囚犯，更是令東協就緬甸議題取得的共識受挫，引發譴責。

緬甸軍方去年2月發動政變奪取政權，並血腥鎮壓異議人士，根據當地監督組織，至今已有超過2100人身亡。

東協去年4月針對緬甸議題達成「5點共識」，包括暴力必須立即停止，各方展現最大自制，並展開建設性對話等。東協外長3日將於柬埔寨金邊舉行會議，預料將感嘆5點共識計畫缺乏進展。

根據法新社取得的公報草稿，東協也將對近期局勢表達「深切關注」，呼籲克制。各國部長將要求「採取具體行動，有效且全面落實5點共識」。

批評者稱東協不過是「無牙老虎」，但在5點共識計畫超過1年遲無進展後，馬來西亞將端出一套落實框架。

馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）告訴法新社：「架構的關鍵要素是要有終戰策略，必須要有。5點共識的終戰策略是什麼？」

不過，一名東協資深外交人員也告訴法新社，預料不會有任何一國提出要把緬甸踢出東協。儘管馬來西亞和菲律賓為首的部分成員國，希望在5點共識取得進展前，禁止緬甸軍政府派遣部會首長出席所有東協會議，包括11月即將舉辦的東協峰會。

緬甸軍政府外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）沒有獲邀參加這次的金邊會議，並被排除在2月的東協外長會議之外。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）去年也沒有獲邀參加東協領袖峰會。

此外，日本內閣官房副長官木原誠二今天證實，有一名日本公民被緬甸當局拘留，政府正在爭取讓他儘快獲釋。

木原在記者會表示，這名20多歲日本公民在緬甸拍攝 示威活動，於7月30日遭當局拘留，日本駐緬甸使館正採取行動，讓他儘快獲釋。

木原並未公布男子姓名，但根據多家緬甸媒體報導，被捕男子是紀錄片攝影師久保田徹。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110801