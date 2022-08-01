科索沃向入境塞爾維亞人發放身分證件 引發抗議

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（中央社科索沃祖普切1日綜合外電報導）巴爾幹半島國家科索沃政府今天開始向入境的塞爾維亞公民發放更多身分證明文件。科索沃北部的塞爾維亞裔則因反對上述政府決策，駕駛卡車堵住兩條通往過境點的道路。

路透社報導，科索沃宣布脫離塞爾維亞獨立的14年後，北部約5萬名塞族人仍在使用塞國當局發放的車牌和身分證明文件，同時拒絕承認普里斯汀納（Pristina，科索沃首都）政府及相關機構。

經歷7月31日的緊張局勢，並諮詢美國和歐盟大使之後，普里斯汀納政府宣布將延後至9月1日，再實施給予當地塞族人60天時間改用科索沃車牌，並要求邊境管控單位針對入境塞國公民發放額外文件的決策，後者包括已居住科索沃但未持有普里斯汀納當局核發文件者。

不過，隨著今天早上滿載石礫的卡車和重型機械持續封鎖北部地區通往布尼亞克（Brnjak）和亞里涅（Jarinje）過境點的道路，科索沃當局開始在最大的過境點默達（Merdare）簽發文件。

科索沃內政部長斯韋克拉（Xhelal Svecla）表示：「這項決定將繼續執行，直到所有路障都被移除，且人們和貨物的行動自由獲得保障。」

科索沃於2008年單方面宣布獨立，迄今已獲全球逾100個國家承認。惟塞爾維亞堅稱該地區為該國的兩個自治省之一；俄羅斯也不承認科索沃的獨立國家地位。

一年前，科索沃北部的塞族人也曾因車牌更換問題封鎖同樣的道路。當時科索沃當局派出特種警察部隊應對，塞國也派出戰機前往兩國邊界。

兩國之間的關係仍然相當緊張，科索沃目前僅仰賴一支擁有3770名士兵的北大西洋公約組織（NATO）維和部隊維持脆弱的和平。昨天，科索沃北部的米特維茨（Mitrovica）鎮內和周邊地區皆可見到義大利維和部隊。

在歐洲聯盟（EU）促成下，科索沃與塞爾維亞於2013年承諾展開對話，以解決懸而未決的主權爭議，但迄今仍收效甚微。（譯者：施施/核稿：林治平）1110801