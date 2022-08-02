疫後人力短缺 荷蘭史基普機場乘客數上限延至10月

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（中央社阿姆斯特丹2日綜合外電報導）荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Amsterdam Airport Schiphol）今天表示，為解決漫長等待時間及其他後勤問題而採行的夏季乘客數上限，將延長實施至9月及10月。

航空新聞網站「全球飛航」（FlightGlobal）報導，史基普機場今天指出，9月每日離境旅客數上限將是6萬7500人，10月增至6萬9500人。

史基普機場先前因為安保人員短缺，限制今夏離境旅客人數，7月每日離境旅客數上限為6萬7500人，8月增至7萬3000人。

路透社報導，史基普機場發表聲明指出，該機場也將繼續採取其他措施，例如要求乘客在搭機前4小時於出境大廳報到。

史基普機場表示，該機場已警告航空公司，機場方面預計在10月底荷蘭秋假期間，乘客量將超過機場可處理能力範圍。

法荷航空集團（Air France-KLM Group）旗下荷蘭皇家航空（KLM）表示，這項決定意味著，該公司將必須限制部分秋季機票銷售。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1110802