德外長批評中國武嚇台灣 中國抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林2日專電）德國外長貝爾伯克批評中國武嚇台灣，表示不接受大國侵略小國。中國外交部今天表示已向德國表示抗議，要求德國不要干涉中國內政。

對中國武力恐嚇美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，貝爾伯克（Annalena Baerbock）1日出席聯合國大會前表示：「我們無法接受一個比較大的國家，違反國際法侵略比較小的鄰居，這也適用於中國。」

她說，鑑於俄羅斯對烏克蘭發動的血腥戰爭，國際社會有必要清楚表明不接受這樣的行為。

中國外交部歐洲司司長王魯彤今天透過推特表示，他已對德國外長的「錯誤評論」，向德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）表示抗議。

王魯彤說，台灣是中國的內政問題，在台灣問題要符合國際法，就是遵守不干涉他國內政的原則。

貝爾伯克隨後在紐約一所大學演講時，又批評中國對台灣的恐嚇。

她說，自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，德國學到的痛苦教訓就是「攻擊性的修辭可能導致危險的行為」，中國針對台灣的發言「拋出嚴重的問題」。（編輯：馮昭）1110803