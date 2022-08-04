美歐代表齊赴維也納 與伊朗展開新一輪核談判
2022/8/4 15:36
（中央社維也納3日綜合外電報導）美國與歐盟的伊朗核子談判代表今天表示，他們正前往維也納與德黑蘭的代表團會談，繼續尋求挽救伊朗核子協議。
法新社報導，美方與伊朗談判的特使馬萊（Rob Malley）在推特宣布前往奧地利；此前美國與伊朗的核子談判已膠著數月。
馬萊說：「事態與我們所預期相符，美國歡迎歐盟的努力，也堅信終將達成協議。不久就能知道伊朗是否同樣準備好。」
歐盟核能特使莫拉（Enrique Mora）也前往維也納，他推文稱此行「是為重新落實聯合全面行動方案（JCPOA，即防止伊朗發展核武的核子協議）」。
伊朗對這次會談表示「樂觀」，今天宣布將指派由巴格瑞（Ali Bagheri）領軍的代表團「作為伊朗爭取解除嚴厲制裁政策的一環」。
巴格瑞特文：「前往維也納以促進協商。責任是在違反協議與沒法捨棄負面包袱的人身上。美國必須把握各方提供的慷慨機會；球在美國人手上，讓他們拿出成熟即負責的表現。」
美國於2018年由時任總統川普片面退出各方在2015年達成的伊朗核子協議。
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）昨天警告，伊朗的核子計畫「正以非常快的速度推進，雄心與能力俱增」。（實習編譯：黃薇心/核稿：陳亦偉）1110804
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。