漢莎航空集團Q2轉虧為盈 疫情以來首見淨利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福4日綜合外電報導）德國漢莎航空集團（Lufthansa）今天表示，旗下貨運事業帶動集團繳出疫情開始以來首度淨利的成績單。

法新社報導，漢莎航空集團在4到6月的第2季淨利為2.59億歐元（約新台幣79億元），為2019年底以來首次轉虧為盈。

漢莎航空集團執行長史波（Carsten Spohr）在聲明中表示，集團終於「轉虧為盈」，並稱這次的疫情是「我們（集團）有史以來最嚴重的財務危機。」

疫情導致許多航空公司的班機停飛，漢莎航空集團2020年淨損達67億歐元，2021年淨損達22億歐元。漢莎航空集團旗下包括歐洲之翼（Eurowings Airlines）、奧地利航空（Austrian Airlines）、瑞士航空（Swiss Airlines），以及布魯塞爾航空（Brussels Airlines）。

政府2020年6月出手紓困，才讓漢莎航空集團免於破產。

漢莎貨運（Lufthansa Cargo）受惠於高需求，以及「目前受阻的海運」，獲利因此「創紀錄」，連帶地提振集團的財報表現。

漢莎貨運第2季營業利益達4.82億歐元，比去年增加48%。

旅遊需求榮景也讓漢莎航空集團客運航空的財報表現大幅改善，儘管除了瑞士航空以外，其餘仍處於虧損。

鑑於近來各機場的混亂情況，漢莎航空集團表示，集團將再度開始招募，預計將招募5000名新血。

漢莎航空集團也預估今年的營業利益在5億歐元以上。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110804