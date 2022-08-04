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墨西哥煤礦場崩塌 3人獲救後10人仍受困

2022/8/4 18:51
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（中央社墨西哥市3日綜合外電報導）墨西哥北部一座煤礦場發生崩塌事故後，救災當局表示，包含數十名軍人在內的搜救人員今天進行救難工作，以試圖救出仍受困淹水礦坑的10名礦工，稍早已有3名礦工獲救送醫。

路透社報導，墨西哥安全和公民保護部（Security and Citizen Protection Ministry）更新北部科阿韋拉州（Coahuila）薩維納斯市（Sabinas）煤礦場的救援進度，提到已有3名礦工獲救並送往醫院。

當地的電視畫面顯示，家屬在煤礦場外頭高喊要失聯礦工的消息。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）稍早在推特（Twitter）發文表示：「我希望我們尋獲他們時是平安的」。他曾提到，可能有9名礦工受困，但當局後來修正了數據。

羅培茲歐布拉多指出，約有92名軍人在現場進行救援，現場還有專家及搜救犬。

墨西哥勞動部表示，這座礦場今年1月開始營運，但勞動部尚未收到任何有關礦場安全的投訴。（實習編譯：黃薇心/核稿：陳彥鈞）1110804

羅培茲歐布拉多
煤礦場崩塌恐9人受困搶救中 墨西哥總統推文集氣 墨西哥總統訪白宮 與拜登共商移民與安全問題
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