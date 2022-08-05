價格不變品質下降 剋扣式通膨可能長期化

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（中央社記者田習如台北5日電）從美國、英國到肯亞，近期調查都發現消費者對「縮水式通膨」和「剋扣式通膨」的感受愈來愈明顯。專家說，在服務人力縮減趨勢下，服務品質打折的剋扣式通膨更可能成為常態。

全球通貨膨脹下，政府經濟數據看不到的兩種特殊現象正在各個消費市場發生。英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，巧克力大廠瑪式公司（Mars Inc.）旗下的Maltesers巧克力球，售價2英鎊（約新台幣73元）的包裝內最近「少了7顆」，公司發言人坦承是因應原物料上漲，而不久前它的巧克力棒減短了15%。

這種「減量不減價」的現象稱為「縮水式通膨」（Shrinkflation），表面上產品價格沒漲，以免消費者對漲價反感，但份量縮水。歐洲新聞網（Euronews）表示，早在2016年知名的瑞士三角巧克力就讓象徵阿爾卑斯山的三角造型高度下降，以節省成本，但如今類似現象發生在全球各地。

肯亞「商業日報」（Business Daily）1日報導，經實地調查肯亞商店貨架，發現從衛生紙、肥皂、麵包到優格等許多產品都縮水了，製造商告訴他們，政府增稅、美元短缺、全球大宗物資價格上漲、供應鏈受干擾使物流成本上升，導致業者必須以減量來間接反應成本。肯亞7月通膨率達8.3%，是2年來最高。

雅加達郵報（Jakarta Post）2日探討這個全球性的現象，包括通膨數據相對較低的亞洲，在新加坡和日本的巧克力、汽水、洋芋片等產品也縮水。

另一個可能困擾消費者的現象是剋扣式通膨（Skimpflation），意思是價格不變但產品或服務品質下降。英國衛報（Guardian）追溯這名詞出自2021年美國全國公共電台（NPR）旗下的一個節目，以遊樂園取消車站的免費接駁車為例，企業對客戶服務的人力、時間、方式下滑，以節省成本，隱而不宣的作法也被形容為「忍者行動」式的通膨。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下服務品質變化最明顯的是觀光業，例如飯店、餐飲服務人力減少、等待時間變長。此外，產品品質下降也歸類為剋扣式通膨，例如披薩的料變少、衣服布料變差，換言之就是偷工減料，相對於縮水式通膨的商家則強調品質不變。

美國諮詢公司顧能（Gartner）公布6月調查，發現消費者對食品雜貨類有62%感受到漲價、56%感覺產品縮水，而家用品和個人護理產品則是縮水比漲價的多。

衛報指出，英國消費諮詢機構ICS（Institute of Customer Service）的7月消費者滿意度調查也顯示客訴率達到新高，反應人們對縮水式、剋扣式通膨愈來愈不滿意。

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澳洲學者艾加爾（Nicholas Agar）認為，好比「礦坑裡的金絲雀」可反映坑內空氣品質變化，剋扣式通膨出現也是對人們的警訊，包括人工智慧（AI）客服興起，疫後工作心態轉變，投入服務業的人力愈來愈少，能很快聽得懂問題在哪、對消費者有同理心的真人服務將愈來愈難以企及。

衛報表示，相較於2008至2011年金融海嘯後呈現「有錢是王」的買方市場，如今傾向賣方市場，消費者得花更多錢才能得到好服務和好東西。（編輯：郭中翰）1110805