墨礦災第3天坑內積水深30公尺 潛水員待命救人

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（中央社墨西哥市6日綜合外電報導）墨西哥北部1處煤礦場3日崩塌至今3天，救援行動進入關鍵時刻。當局今天出動大型抽水機抽取礦坑內高達30公尺的積水，並評估是否出動潛水員入內搶救10名受困礦工。

北部科阿韋拉州（Coahuila）政府表示，礦工們進行挖掘作業時敲到了1處充滿水的區塊，以致坑內淹水；包括6名軍方潛水員在內的300多名士兵與其他人員已加入救援工作。

總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特上寫道：「今天是決定性的1天，因為根據專家的說法，我們將知道潛水員可不可能安全進入。」

但科阿韋拉州州長里克爾梅（Miguel Riquelme）表示，今天下午礦坑積水仍然很深。當局表示，3個礦井崩塌60公尺，而據報昨天裡面的水深達30公尺。

科阿韋拉州薩維納斯（Sabinas）3日傳出煤礦場崩塌事故後，有5名工人成功逃離，但此後一直沒有找到倖存者。當局搶救重點是從礦井抽水，好讓救援人員能安全進入。

羅培茲歐布拉多表示：「抽水設備足夠，主要問題是大量的積水。」

根據科阿韋拉州勞工局長佐比（Nazira Zogbi），專家檢測到附近礦井流來的水，希望找到確切洩漏位置，以阻止水流入工人受困區。

她說，更強大的抽水設備送抵是可以樂觀的原因之一；「已經取得了重大進展，看起來我們會有更好的消息」。

看到礦井裡的水從排水管流出，焦急等待3個晚上的家屬們燃起了希望。1名受困工人的岳母耶南德茲（Elva Hernande）告訴法新社：「過去兩天我們沒看到抽水有進展，但現在我們看到大量的水流出來。」

71歲的她補充說：「我們希望他們人在（礦坑）地勢較高的地方，但是水太大了…但我們相信上帝。」

科阿韋拉州是墨西哥主要產煤區，多年來發生一連串致命事故，最嚴重是2006年Pasta de Conchos礦坑爆炸，奪走65條人命。

去年科阿韋拉州另一場事故造成7名礦工喪命。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110807