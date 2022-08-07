印度副總統選舉 執政聯提名人壓倒性當選

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（中央社記者林行健新德里7日專電）印度國會上院和下院昨天選出新任副總統，由執政聯盟提名的譚克哈爾以壓倒性優勢當選。雖然副總統是虛位元首，但選舉結果顯示執政黨仍將支配印度國會。

印度副總統是以間接選舉方式產生，印度國會昨天舉行投票，結果晚間揭曉，執政陣營國家民主聯盟（NDA）提名的譚克哈爾（Jagdeep Dhankhar）取得528票，大勝反對陣營候選人艾爾瓦（Margaret Alva）的182票。

譚克哈爾將於8月11日宣誓就職。

印度最大在野黨「國大黨」（INC）黨主席桑妮雅‧甘地（Sonia Gandhi）、落選的艾爾瓦、以及印度總理莫迪（Narendra Modi），都已向譚克哈爾致賀。

譚克哈爾現年71歲，1989年踏入政壇，在人民黨（Janata Dal）旗下當選國會下院「人民院」（Lok Sabha）的議員。

他曾短暫擔任國會事務部的國務部長，位階相當於台灣的政務次長。2008年，譚克哈爾加入現今執政黨印度人民黨（BJP），交際手腕佳，與各政黨的領袖關係良好。

譚克哈爾是一名律師，精通憲法，也十分瞭解印度弱勢社會階層的事務。他於2019年被任命為西孟加拉省（West Bengal）的總督，今年7月獲提名參選副總統後辭去總督之職。

印度已先行於7月18日選出新任總統，也就是原住民出身的慕爾穆（Draupadi Murmu），她於7月25日宣誓就職。

副總統是總統的備位人，在總統暫時缺位、辭職、被除職或死亡的時候，代行他或她的職權，直到新總統被選出來為止。此外，副總統也是印度國會上院「參議院」（Rajya Sabha）的當然主席。

雖然總統和副總統在印度都是虛位元首，但目前這兩個職位都由BJP提名的人選輕鬆拿下，意味著以莫迪為首的執政聯盟仍將支配印度的國會。（編輯：黃自強）1110807