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帕拉育掌權8年 民調：2/3泰國民眾盼他本月卸任

2022/8/8 20:39
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（中央社曼谷8日綜合外電報導）泰國總理帕拉育2014年以陸軍總司令身分策劃政變後掌權至今，關於他還能在位多久的辯論日益熱烈，根據一份民調，近2/3泰國民眾希望帕拉育這個月就卸任。

路透社報導，泰國總理任期限制為8年，帕拉育（Prayuth Chan-ocha）2014年起擔任軍政府領導人和總理，2019年新任國會選他繼續擔任總理，兩者任期相加到8月23日恰好滿8年。

反對派計劃請求憲法法院裁決，帕拉育任職軍政府總理期間是否計入總理任期。

泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration）昨天公布2日至4日對1312人的調查結果，發現64%受訪者希望帕拉育23日就卸任，33%傾向等待法院裁決。

68歲的帕拉育今天被記者問到反對派的行動時說：「那是法院的事。」

反對派試圖透過多種方式將帕拉育拉下台，任期議題是其中之一。帕拉育上月剛挺過2019年續任以來第4次國會不信任案。

帕拉育的支持者意見也不同，有些人說他的總理任期始於2017年新憲法頒布時，有些人則說2019年選後才開始。

根據憲法，泰國必須在未來10個月內舉行大選，但帕拉育尚未透露何時會舉行選舉。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110808

帕拉育
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