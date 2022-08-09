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伊朗遙測衛星升空 外界憂俄國藉機監控烏克蘭

2022/8/9 15:50
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（中央社哈薩克阿拉木圖9日綜合外電報導）根據俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）現場直播畫面，一枚由俄國負責發射的伊朗遙測衛星於台灣時間9日下午1時52分在哈薩克升空。

法新社報導，影片顯示，載送海亞姆衛星（Khayyam）的聯合號-2.1b火箭（Soyuz-2.1b）於預定格林威治標準時間9日清晨5時52分，從俄羅斯控制的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射升空。

外界懷疑莫斯科當局可能利用這枚衛星，加強監控烏克蘭境內軍事目標，伊朗試圖化解疑慮。

美國「華盛頓郵報」上週引述匿名西方情報官員說法報導，俄羅斯「打算利用這枚衛星幾個月或者更久」，來協助俄國攻打烏克蘭，之後才會讓伊朗接管衛星。

不過伊朗太空總署昨天表示，伊朗將從「第一天起」掌控海亞姆衛星。

伊朗太空總署說，由於衛星的「加密演算法」，「沒有第三國可以取得衛星發送的資訊」。

伊朗太空總署指出，海亞姆衛星的目的是要「監控國家疆界」、提高農業生產力，並監控水資源和自然災害。這顆衛星顯然是以11至12世紀博學多才的波斯詩人、數學家、天文學家海亞姆（Omar Khayyam）命名。

俄羅斯總統蒲亭7月19日曾訪問伊朗，當時會見伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。哈米尼在與蒲亭的會談中呼籲加強與俄國的「長期合作」。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110809

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