菲律賓第2季GDP成長放緩 通膨及疫情持續恐拖累經濟

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（中央社馬尼拉9日綜合外電報導）菲律賓官員今天表示，菲國第2季經濟成長放緩，通貨膨脹飆升和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情恐對今年後半年經濟前景帶來壓力。

法新社報導，菲律賓國家經濟發展局（NEDA）局長巴里薩坎（Arsenio Balisacan）告訴記者，第2季國內生產毛額（GDP）增長7.4%，略低於預期的7.5%，且自第1季成長率8.2%下滑。

他表示，「我們確實可能在維持經濟成長上面臨挑戰」，下半年的經濟成長速度恐將進一步放緩。

不過，巴里薩坎也指出，菲國經濟今年應仍達到增長6.5%至7.5%的官方目標。

他表示，在解除對民眾移動和經濟活動的多數限制後，COVID-19仍是一項威脅，而部分由俄烏戰爭引發的食品及燃料成本飆升，也造成經濟下行風險。

菲律賓通貨膨脹率7月飆升至6.4%，為近4年來新高，菲國中央銀行已連3個月祭出升息以穩定物價。

菲律賓中華商業銀行證券（RCBC Securities）的瑞卡弗特（Michael Ricafort）告訴法新社，最新經濟成長數據「相當不錯」。

瑞卡弗強調，「菲律賓2022年國民生產毛額平均可能增長至少6.5%至7%，而隨著經濟進一步重新開放…可能會出現一些上行帶來驚喜，成長率甚至可能超過7%」。

菲國服務業在過去長達2年的封鎖期間受到重創，隨著民眾活動逐漸回到疫情前水平，服務業推動了經濟成長。

巴里薩坎表示：「有鑑於這些證據，我們致力推動全面重新開放國家，包括恢復面對面教學的學校教育，以解決學力退步及增加國內活動。」

他還說，菲國政府的目標是於10月初之前提供3900萬民眾疫苗追加劑，使政府能夠解除削弱經濟的其餘限制。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳正健）1110809