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數字解析岸田新內閣 女性閣員僅2人、重視派閥平衡

2022/8/10 17:16（8/10 18:06 更新）
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日本首相岸田文雄（圖）10日改組內閣，19名閣員有14人異動，其中9人是首次入閣，可說是大規模改組。（共同社）
日本首相岸田文雄（圖）10日改組內閣，19名閣員有14人異動，其中9人是首次入閣，可說是大規模改組。（共同社）
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天改組內閣，19名閣員有14人異動，其中9人是首次入閣，可說是大規模改組。新的內閣平均年齡較上次岸田組閣時略高、女性閣員僅2人、重視黨內派閥平衡。

●閣員平均年齡

日本放送協會（NHK）報導，岸田本人加上19名閣員的平均年齡為62.65歲，若相比2021年10月第1次岸田內閣上路的61.81歲，這次略高了0.84歲。

閣員中年齡最高的是78歲的農林水產大臣野村哲郎；年齡最低的是41歲的少子化擔當大臣小倉將信。

從年齡別來看，70多歲有3人、60多歲12人、50多歲4人及40多歲1人。

●女性閣員僅2人

這次內閣改組後，女性閣員跟改組前一樣同為2人，分別是文部科學大臣永岡桂子及經濟安保擔當大臣高市早苗

高市早苗小檔案

  • 生日：1961年3月7日
  • 學歷：神戶大學經營學系畢業
  • 經歷：眾議員、總務大臣、自民黨政務調查會長、近畿大學經濟學部教授
  • 黨內派系：無派系
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這次改組有9名閣員首次入閣、5名閣員再度入閣，及5名閣員獲留任。

高市早苗再度入閣，擔任經濟安保擔當大臣。（圖取自twitter.com/takaichi_sanae）
高市早苗再度入閣，擔任經濟安保擔當大臣。（圖取自twitter.com/takaichi_sanae）

●重視黨內各派閥閣員數平衡

從閣員隸屬自民黨內派閥來看，安倍派與麻生派各4人、茂木派與岸田派各3人、二階派2人、無派閥2人、森山派與谷垣團體（宏池會）掛零，可說相當程度重視各派閥平衡；公明黨同樣維持1人。

●14人異動的大規模改組

讀賣新聞日前報導，岸田這次有意參考前首相安倍晉三在2017年8月進行的內閣改組。安倍當時面臨內閣支持率持續下滑、且自民黨在當年7月舉行的東京都議員選舉慘敗的大環境。

安倍當時意圖讓內閣支持率有所回升，所以提前啟動內閣改組，以重視「即戰力」的方式進行大規模內閣改組，總計有14名閣員異動（當時閣員總數19人）。

而岸田今天的內閣改組異動人數也多達14人，且同樣提前啟動改組，頗有安倍2017年內閣改組的味道。

●內閣改組目的

日本經濟新聞報導，日本內閣共有19名閣員，依據日本憲法第68條規定的首相閣員任免權，首相可以在任期內改組部分或全數閣員。

內閣改組通常會跟執政黨的黨務主管人事異動連動，在同時期進行，主要目的是希望藉由改變內閣與執政黨黨務主管人事，讓政府支持度有所回升。

至於日本內閣的稱呼方式，通常在首相姓氏前放上組閣次數、首相姓氏後放上改組次數，「第1次」通常不寫。

岸田2021年10月4日當選首相後，同天「岸田內閣」上路；2021年10月底的眾議院大選後，岸田11月10日再度獲選首相，同天上路的內閣稱為「第2次岸田內閣」；這次改組後的名稱就變成「第2次岸田改造內閣」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110810

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