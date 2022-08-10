日本內閣改組 安倍胞弟岸信夫任首相輔佐官

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本首相、執政黨自由民主黨總裁（黨主席）岸田文雄今天進行黨務主管及內閣改組。已故首相安倍晉三的胞弟岸信夫將卸下防衛大臣職務，擔任負責國家安保事務的首相輔佐官。

岸田今天上午進行自民黨主管人事改組，下午將進行內閣改組。由於負責國家安全保障事務的首相輔佐官寺田稔將被任命為總務大臣，遺缺將由防衛大臣岸信夫擔任。

63歲的岸信夫是山口2區選出的眾議員，當選4次。他是前首相安倍晉三的胞弟，曾擔任過外務副大臣，前年被菅義偉內閣延攬入閣，擔任防衛大臣。

岸田認為日本周遭的安全保障環境趨於嚴峻，負責國家安保事務的首相輔佐官一職與國家安全保障會議（國安會）息息相關，希望由岸信夫擔任。尤其是日本今年年底將修訂與安全保障有關的文件，岸田希望曾任防衛大臣的岸信夫發揮所長，順利推動此事。

岸田將安排前防衛大臣濱田靖一擔任防衛大臣。（編輯：周永捷）1110810