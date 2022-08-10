秘魯檢警突襲總統府 圖逮捕總統涉貪小姨未成

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（中央社利馬10日綜合外電報導）秘魯警方和檢察人員昨天突襲搜查位在首都利馬的總統府，試圖以涉嫌貪腐及洗錢罪名逮捕總統卡斯蒂約的小姨子巴瑞德斯，但行動未果。

法新社報導，秘魯法院在聲明中說，警方之所以會執行這場空前行動，是因為檢察官辦公室要求對「總統府的住宅區」展開「突襲搜查」。

經過近4小時搜查，檢察人員離開總統官邸，並沒有找到巴瑞德斯（Yenifer Paredes），現在她似乎已成為逃犯。

26歲的巴瑞德斯與卡斯蒂約（Pedro Castillo）及其家人一同住在總統府內部的總統官邸。

司法突襲行動也同時在首都其他幾個地方展開，卡斯蒂約家鄉喬塔省（Chota）一位市長麥迪納（Jose Nenil Medina）以及商人艾斯皮諾兄弟（Hugo Espino與Angie Espino）因涉嫌捲入巴瑞德斯的貪腐鏈而被捕。

法院批准將涉案人員初步拘留10天。

巴瑞德斯已於7月中旬被傳喚至檢察官辦公室作證，並在秘魯國會一委員會前作證。

總統卡斯蒂約也面臨貪腐指控，檢察官辦公室目前已對他展開5次公開調查。

卡斯蒂約昨晚在電視上發表評論，稱這次行動是「非法突襲」，是把他趕下台的陰謀的其中一環。

卡斯蒂約說：「今天，總統府和總統官邸再次受到法官批准的非法突襲入侵。巧合的是，現在有項請求是褫奪我的參政資格5年，奪走秘魯人民的合法政府。」卡斯蒂約現齡52歲，曾是教師及工會領袖。

昨天稍早，一份國會報告建議取消卡斯蒂約職位，並對他提出刑事告訴，原因是據傳他考慮讓位在內陸的鄰國玻利維亞通過秘魯出海，不過卡斯蒂約否認此一指控。

卡斯蒂約7月就任滿一年。至今他已面臨國會兩次彈劾，民意調查顯示，民眾對他的反對率高達74%。

巴瑞德斯是第4位因涉嫌貪腐而被調查的總統親信。

其他已被起訴的總統親信包括卡斯蒂約的前秘書，以及一位曾擔任顧問的姪子和一名前交通部長，後兩人目前仍在逃中。（實習編譯：許珈瑜/核稿：林治平）1110810